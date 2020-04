Primetime-Check

Mit welchen Werten gewann die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show den Samstagabend in der Zielgruppe? Wie kam «Gefragt – Gejagt» im Ersten an? Dies und noch viel mehr im Primetime-Check …

Auf dem ersten Platz in der werberelevanten Zielgruppe setzte sich: Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show bescherte RTL einen Marktanteil von 17,5 Prozent, 1,42 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu. Insgesamt waren 3,05 Millionen Zuschauer dabei, so viele hat das Format noch nie gehabt. 11,3 Prozent kamen somit am Gesamtmarkt zustande.hat im ZDF beim Gesamtpublikum abgeräumt: 8,79 Millionen Zuseher entsprachen 26,3 Prozent Marktanteil. 1,04 Millionen jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren bedeuteten eine ebenso schöne Quote in Höhe von 11,4 Prozent. Das Erste lag mit seinem Quizmarathon zudeutlich dahinter, 3,46 Millionen Zuschauer und 11,1 Prozent standen dafür zu Buche. Von den Jüngeren sahen 0,68 Millionen Menschen zu, die für 7,5 Prozent Marktanteil sorgten.Richtig glücklich kann VOX sein: Dort schnitt die XXL-Dokumit 9,3 Prozent Marktanteil hervorragend ab. 0,79 Millionen junge Zuschauer waren hierfür zu haben, insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,97 Millionen. Sat.1 hat mitnur 9,1 Prozent erreicht, dafür aber ein paar mehr junge Zuseher (0,83 Millionen). Bei 1,31 Millionen lag die absolute Reichweite für den Fantasystreifen.krachten danach auf 6,4 Prozent Marktanteil. Bei ProSieben floppten die Filmeundin Anbetracht von gerade einmal 7,9 sowie 6,0 Prozent Marktanteil. 1,12 Millionen Zuschauer hatte der erste Streifen, 0,70 Millionen der zweite.RTLZWEI hatte am Samstag wenig zu melden: Das Liebesdramahat nur 4,0 Prozent Marktanteil erzielt, 0,68 Millionen aller Fernsehenden sahen zu. Mitging die Zielgruppen-Quote auf 2,8 Prozent zurück, die Reichweite schrumpfte auf 0,36 Millionen. Kabel Eins zeigte stundenlang, 4,4 Prozent waren dafür kurz nach 23 Uhr das Höchste der Gefühle. Begonnen hatte der Wiederholungs-Marathon mit 2,9 Prozent, danach wurden 3,5 sowie 3,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen gemessen. Die absolute Zuschauerzahl schwankte dabei zwischen 0,82 Millionen und 1,01 Millionen.