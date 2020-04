Neuer sixx-Vorabend: «New Girl» kann zum Start nichts reißen

Quotennews

sixx probiert es seit diesen Samstag am Vorabend mit alten Folgen der US-Comedyserie «New Girl», zum Auftakt waren aber keine guten Werte möglich. Für «Sailor Moon» lief es im Anschluss viel besser.

sixx wiederholt seit diesen Samstag die Comedyserieam Vorabend, gezeigt werden Folgen aus der vierten Staffel, die in der TV-Saison 2014/15 entstanden sind. Mit den Quoten des ersten Doppelpacks kann der Frauensender nicht zufrieden sein, die Werte in der Zielgruppe bewegten sich schließlich bei unter einem Prozent.Lediglich 0,6 Prozent waren für die Episode um 18.25 Uhr drin, die zweite halbierte die Quote bei den umworbenen 14- bis 49-Jährigen dann sogar noch. Nur 70.000 bzw. 40.000 Zuschauer waren insgesamt für die Serie mit Zooey Deschanel zugegen.läuft ab sofort gut eine Stunde später, mit 1,0 und 1,3 Prozent lief es wesentlich besser für den Anime. Die Reichweite steigerte sich auf bis zu 120.000. Zum Vergleich: «Yu-Gi-Oh! Arc» ist auf diesem Sendeplatz zuletzt bei teilweise 0,0 Prozent in der Zielgruppe stecken geblieben.hat um 20.15 Uhr dann nur noch 1,2 Prozent der Umworbenen angesprochen, 170.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Das waren die bis dato schwächsten Zahlen für die sixx-Zweitverwertung des Sat.1-Reality-Hits. Vor Ablauf der Wochenfrist sahen noch 260.000 Menschen zu.ProSieben Maxx war zeitweise miterfolgreicher als sixx , 1,4 sowie 1,2 Prozent standen dafür auf dem Konto.sowie ein altes NFL-Spiel knackten danach sogar die Zwei-Prozent-Marke. Nitro positionierte sich hinter sixx und ProSieben Maxx undkamen nicht über 1,1 sowie 1,0 Prozent hinaus.