ZDF-Krimi trumpft auf: «Wilsberg» schnuppert an der 9-Millionen-Marke

Quotennews

Noch besser als sonst lief es für die ZDF-Krimiserie diesen Samstag. «Gefragt – Gejagt» musste im Ersten kleinere Brötchen backen.

Dass das ZDF samstags für gewöhnlich mit seinen Krimis abräumt, ist ja keine Seltenheit. Trotzdem ist durch die zurzeit besondere Situation festzustellen, dass die Reichweiten der Kriminalgeschichten zuletzt deutlich in die Höhe schossen. Vor einer Woche hat schon «Marie Brand» über acht Millionen Zuschauer angesprochen und damit ihre bisher beste Zuschauerzahl eingefahren, ähnlich herausragende Werte waren in dieser Wochevergönnt.8,79 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen ab 20.15 Uhr zu, mehr als acht Millionen Zuschauer hatte die Krimi-Reihe zuletzt Anfang 2018. Hervorragende 26,3 Prozent Marktanteil wurden bei Allen gemessen. Im Vergleich zur Erstausstrahlung der Folge "Wellenbrecher" von Februar kamen somit rund eine Million neue Zuschauer hinzu. 1,04 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für eine Quote in Höhe von 11,4 Prozent. Das ZDF wurde damit stärkster Verfolger von RTLs «Denn sie wissen nicht, was passiert» Der Quizmarathonmusste im Ersten mit deutlich weniger Zusehern auskommen: 3,46 Millionen Zuschauer und 11,1 Prozent gab es dafür zu holen, 0,68 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen 7,5 Prozent Marktanteil. Diehat davor noch etwas über sieben Millionen Zuschauer sowie 23,0 Prozent Marktanteil bei den Älteren erreicht.Nach dem starken «Wilsberg»-Krimi ging die Zuschauerzahl im ZDF aber rapide nach unten: Fürinteressierten sich nach 21.45 Uhr 4,49 Millionen Zuschauer, auf 14,5 Prozent ging der Gesamt-Marktanteil zurück – trotzdem natürlich noch absolut zufriedenstellende Ergebnisse. Iminformierten sich anschließend 3,11 Millionen Menschen, um weitere drei Prozentpunkte sank die Gesamtquote.