«Denn sie wissen nicht, was passiert» mit so vielen Zuschauern wie nie

Quotennews

RTL hat mit der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show neue Reichweiten-Rekorde eingefahren, über drei Millionen Menschen schalteten ein.

Bisherige Quoten von «Denn sie wissen nicht, was passiert» 2,61 Mio. / 15,5 %

2,51 Mio. / 14,1 %

2,39 Mio. / 14,1 %

2,69 Mio. / 17,7 %

2,95 Mio. / 18,0 %

2,69 Mio. / 19,4 %

2,12 Mio. / 17,3 %

2,77 Mio. / 18,7 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J.

Die RTL-Showmit Jauch, Gottschalk und Schöneberger ist am Samstag in eine neue Staffel gestartet – trotz Coronavirus sind die drei Entertainer also mit dem Live-Format zurückgekehrt. Damit einher gingen neue Zuschauer-Rekorde: Insgesamt haben 3,05 Millionen Menschen ab drei Jahren zugesehen, bislang lag der Reichweiten-Rekord bei 2,95 Millionen im Mai 2019. 11,3 Prozent Marktanteil kamen so beim Gesamtpublikum zustande.Bei den werberelevanten 14- bis 49-Jährigen standen sehr gute 17,5 Prozent Marktanteil zu Buche, damit wurde RTL klarer Marktführer am Abend. 1,42 Millionen Jüngere schauten zu, gegenüber der letzten Ausgabe der Show im September 2019 ein Plus von rund 300.000 Zuschauern.bescherte RTL nach 0.30 Uhr dann noch solide 14,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Etwa zwei Millionen Zuschauer gingen jedoch abhanden, die Reichweite schrumpfte auf exakt eine Million. Die nächtliche Wiederholung von «Denn sie wissen nicht, was passiert» geriet mit 6,6 Prozent Marktanteil und 0,27 Millionen Zusehern dann unter die Räder.Mit durchschnittlich 13,3 Prozent Marktanteil setzte sich RTL am Samstag deutlich durch bei den Werberelevanten. Kein anderer Sender schaffte einen zweistelligen Marktanteil. Zweiter wurde überraschend VOX mit 9,5 Prozent, dort lief es vor allem am Vorabend und in der Primetime stark. ProSieben musste sich mit 8,0 Prozent abfinden, Sat.1 sogar bloß mit 6,3 Prozent.