Queen-Doku punktet bei VOX, «V.I.P. Hundeprofi» stark wie lange nicht

Quotennews

Die XXL-Doku zu 50 Jahre Queen hat VOX in der Primetime noch vor ProSieben und Sat.1 katapultiert, am Vorabend kehrte der «V.I.P. Hundeprofi» mit tollen Werten zurück.

VOX hat sich am Samstag vier Stunden lang mit Rockgeschichte beschäftigt – und damit gepunktet: Die XXL-Dokuhat 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige angesprochen, was tollen 9,3 Prozent Marktanteil entsprach. Insgesamt sahen 1,97 Millionen Menschen zu, 6,9 Prozent Marktanteil sprangen somit bei allen Fernsehenden heraus.Damit hat VOX sich unter anderem klar gegen ProSieben durchgesetzt, wo die beiden Spielfilme(7,9 Prozent) und(6,0 Prozent) baden gingen. Selbst Sat.1 hatte mitangesichts von 9,1 Prozent und 1,31 Millionen Zuschauern keine Chance gegen VOX, wenngleich Sat.1 trotzdem zufrieden sein kann. RTLZWEI stellte für VOX gar keine Gefahr dar:blieb zunächst bei 4,0 Prozent Marktanteil hängen,im Anschluss sogar bei nur 2,8 Prozent.Zurück zu VOX: Am Vorabend ist dortmit starken 9,4 Prozent Marktanteil zurückgekehrt. 2019 holte die Tier-Doku Werte um die sieben Prozent, so gut wie diesmal lief es zuletzt vor fast genau zwei Jahren im April 2018. 1,66 Millionen Zuschauer waren ab 19.10 Uhr dabei.sowie eine normale Ausgabeverbuchten davor bereits hervorragende 9,9 Prozent Marktanteil. Das End-Resultat: Ein Tagesmarktanteil in Höhe von 9,5 Prozent – das reichte somit für Rang zwei direkt nach RTL mit 13,3 Prozent.Ganz offensichtlich profitiert man bei VOX am Vorabend von der fehlenden Sport-Konkurrenz durchs Erste: Hier floppte einmal mehr ein altes Fußballspiel, der WM-Klassiker Deutschland-Argentinien krebste bei einer Gesamtquote in Höhe von 6,7 Prozent herum. Gerade einmal eineinhalb Millionen Zuschauer wollten die Wiederholung des Fußballspiels sehen. Diemusste sich mit 1,20 Millionen Zusehern zufriedengeben, daraus resultierten 7,5 Prozent Marktanteil.