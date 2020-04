Singen für den guten Zweck: ABC siegt haushoch mit «Disney Family Singalong»

US-Quoten

Über zehn Millionen Zuschauer hat ABC mit seinem Disney-Special vor die Fernseher gelockt. Stärkster Verfolger wurde «Young Sheldon».

Beimhaben viele Musik-Stars wie Ariana Grande oder Christina Aguilera Disney-Klassiker für einen guten Zweck performt. Das hat dem ausstrahlenden Sender ABC am Donnerstag den haushohen Tagessieg beschert: 10,30 Millionen Menschen ab zwei Jahren schalteten um 20 Uhr ein, in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 2,6 Prozent als Rating ausgewiesen. Damit konnte selbst der Serien-Hitim Anschluss nicht mithalten: Die Sehbeteiligung fiel auf 6,99 Millionen, das Rating auf 1,3 Prozent zurück. Bei den Umworbenen blieb die Feuerwehrserie somit stabil.lag um 22 Uhr dann nur noch bei 0,6 Prozent, gegenüber der Vorwoche hat sich somit nichts getan.Stärkster Verfolger von ABC wurde CBS mit: 9,32 Millionen Zuschauer hatte eine neue Folge der Comedyserie. In der Zielgruppe wurden 1,0 Prozent gemessen, das waren 0,3 Prozentpunkte weniger als zuletzt. Die nachfolgenden Sitcoms lagen alle unter der 1-Prozent-Hürde:kam auf 0,7 Prozent,besserte sich auf 0,8 Prozent. Das neuehat erneut 0,7 Prozent eingefahren, die Gesamt-Reichweite ging im Vergleich zur Vorwoche nach oben (von 5,22 Millionen auf 5,58 Millionen).verzeichnete 5,2 Millionen Zuseher, fast so viele wie vor einer Woche also. Nur beim Rating mussten die Polizisten leicht abgeben, nämlich von 0,6 auf 0,5 Prozent.Ein Abwärtstrend ist bei FOX‘festzustellen: In der Zielgruppe gingen abermals 0,1 Prozentpunkte verloren, sodass das Rating nun bei 0,6 Prozent lag. 3,82 Millionen Menschen sahen zu und damit erstmals nach vier Folgen weniger als vier Millionen.startete bei The CW in Staffel zwei, mit nur 0,41 Millionen Zuschauern verlief der Auftakt um 21 Uhr sehr glanzlos – weniger Zuschauer hatte davor noch keine Folge der Dramedy. Mehr als 0,1 Prozent waren bei den Werberelevanten nicht drin – das gleiche Ergebnis stand eine Stunde zuvor fürzu Buche. Das «Riverdale»-Spinoff hatte jedoch eine leicht höhere Reichweite in Höhe von 0,53 Millionen.