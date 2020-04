«Germany's Next Topmodel»: Bonus-Nacktshooting treibt die Quoten an

Quotennews

Während «Germany's Next Topmodel» an Zugkraft zulegte, lief es zu späterer Stunde für «Baywatch Berlin» sehr überschaubar.

„ Es ist super schade, dass wir das «GNTM»-Finale nicht in einer riesigen Halle mit Publikum feiern können. Aber der Schutz der «GNTM»-Fans ist wichtiger. Wir werden uns trotzdem wilde, große, verrückte Dinge ausdenken, damit das Finale richtig viel Spaß macht. Danke für euer Verständnis. ” Heidi Klum

Das Staffelfinale vonwirft allmählich seine Schatten voraus – selbst wenn es dieses Jahr nicht in altbekannter Form stattfinden wird . Doch auch wenn es nur noch wenige Wochen dauert, bevor die nächste Gewinnerin gekürt wird, kochen schon jetzt die Gemüter bei «GNTM» hoch. Am Donnerstag zeigte ProSieben, wie sogleich mehrere der Kandidatinnen den Interviews des Kamerateams und der ständigen Fotoshootings langsam überdrüssig werden – und obendrein galt es, das zweite Nacktshooting der Staffel auszuhalten.2,67 Millionen Menschen wollten sich das anschauen, das ist die bislang höchste Reichweite des Formats diesen Monat. Auch bei den Umworbenen wurden mit 1,81 Millionen Interessenten die Reichweiten der vergangenen zwei Wochen überboten. Die Marktanteile beliefen sich diesen Donnerstag auf äußerst schöne 8,0 Prozent insgesamt und 18,6 Prozent bei den Werberelevanten.Ab 22.20 Uhr hielt1,45 Millionen Neugierige bei der Stange, darunter befanden sich 0,92 Millionen Umworbene. Somit erzielte das Boulevardmagazin unter der Moderation von Annemarie Carpendale tolle 6,1 Prozent Marktanteil insgesamt und sehr gute 12,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Ab 23.15 Uhr stürzteauf nur noch 0,17 Millionen Jüngere ab. Der Podcast mit Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt generierte somit nur mickrige 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt waren 0,25 Millionen Interessenten mit von der Partie. Das bedeutete überschaubare 1,8 Prozent Marktanteil.