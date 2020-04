«Magnum P.I.»: Neues vom neuen Magnum? Kommt im Mai!

TV-News

Der moderne «Magnum P.I.» wird noch einige Wochen mit Wiederholungen durch das VOX-Programm düsen.

Anfang April verkündete VOX , Ende des Monats in die zweite Staffel vonzu starten. Kurz danach warf der Privatsender diesen Plan um und kommunizierte, den ganzen Monat über mittwochs zur Primetime schlicht auf Wiederholungen der «Magnum»-Neuauflage zu setzen. Nun aber gibt VOX wenigstens bekannt, wann der vertagte Start in die zweite «Magnum P.I.»-Staffel nachgeholt wird: Fans des auf Hawaii operierenden Privatdetektivs mit der Vorliebe für schnelle Autos müssen sich noch etwa einen Monat gedulden.Der Start in die zweite Staffel erfolgt bei VOX (laut jetzigem Stand – wer weiß schon, ob der Sender nicht noch einmal umplant) am 13. Mai. Die neuen Episoden werden, wie derzeit die Wiederholungen, wöchentlich ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt.In den USA kam die zweite «Magnum P.I.»-Staffel bislang auf 8,02 bis 10,38 Millionen Fernsehende. 101st Street Entertainment, Perfect Storm Entertainment, Davis Entertainment, Universal Television und CBS Television Studios produzieren die actionreiche Krimiserie. Die Wiederholungen aus Staffel eins laufen bei VOX derzeit bei Jung und Alt dürftig.