Großes Interesse an der Antwort auf die Frage: Lockerungen oder keine Lockerungen?

Quotennews

Vor allem das ZDF und Das Erste erreichten am Mittwoch mit Corona-Updates ein großes Publikum.

ntv hatte ebenfalls einen starken Tag Der Tagesmarktanteil des Nachrichtensenders lag beim Gesamtpublikum bei 2,6 Prozent und somit gleichauf mit RTLZWEI. Bei den Umworbenen wurden 4,0 Prozent ermittelt – das ist fast das Doppelte dessen, was DMAX (der Sender holte 2,1%) am Mittwoch generierte und mehr als das Doppelte dessen, was ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und Nitro einfuhren (sie landeten jeweils bei 1,7%).

Am Mittwoch kommunizierte die Bundesregierung, wie Deutschland in den kommenden Tagen und Wochen der Corona-Pandemie entgegnen wird – unter anderem wurden vereinzelte Lockerungen der aktuellen Regelungen beschlossen, vor allem aber erläuterte Angela Merkel, weshalb es vernünftig ist, nicht noch mehr Maßnahmen aufzuheben. Das Interesse daran war groß. So kam das ZDF mit seinemanlässlich der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin ab 18.05 Uhr auf 3,55 Millionen Wissbegierige, darunter befanden sich 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit standen 15,7 Prozent Marktanteil bei allen und 6,4 Prozent bei den Jüngeren auf der Rechnung – das sind sehr gute Zahlen für das ZDF. Ab 19.25 Uhr generierte einzur Corona-Krise sogar 16,5 Prozent bei allen und 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Das Erste meldete sich schon ab 18 Uhr mit einer thematisch entsprechend ausgerichteten. 4,25 Millionen Menschen wurden damit erreicht, das führte zu einer Sehbeteiligung von beeindruckenden 19,7 Prozent. 0,93 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu sehr stattlichen 14,8 Prozent. Eine ProSieben-, die ebenfalls unter anderem über Corona berichtete, holte parallel dazu nur 0,63 Millionen Fernsehende zu sich. Das glich mauen 3,2 Prozent Marktanteil. 0,46 Millionen Umworbene führten zu dezent besseren, mäßigen 8,0 Prozent.RTL wiederum holte ab 18 Uhr mit einem1,49 Millionen Interessenten zu sich, darunter befanden sich 0,48 Millionen Werberelevante. Damit kamen mäßige 7,2 Prozent bei allen zustande und magere 7,8 Prozent in der Zielgruppe. Später am Tag informierte die 20-Uhr-allein im Ersten 8,18 Millionen Menschen, darunter befanden sich 2,65 Millionen Jüngere. Damit kamen umwerfende 23,6 und 25,7 Prozent zustande. Nimmt man alle 20-Uhr-«Tagesschau»-Ausstrahlungen am Mittwoch zusammen, so wurden auf den diversen Sendern insgesamt 15,5 Millionen Fernsehende erreicht. Das neustezur Corona-Lage folgte im Ersten ab 20.15 Uhr mit 18,9 und 17,8 Prozent.