Kristin Davis moderiert «Labor of Love»

US-Fernsehen

FOX produziert eine neue Liebessendung, in der eine Frau einen Mann sucht, der mit ihr eine Familie gründen möchte.

«Sex and the City»-Star Kristin Davis ist Moderatorin der neuen FOX-Show «Labor of Love», die am 21. Mai auf Sendung geht. Die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin Kristy Katzman sucht unter 15 Männern einen, der mit ihr ein Kind zeugen möchte. Neben vielen echten Szenen sollen Spiele und Tests den besten Kandidaten in acht Folgen ermitteln.Nach acht Wochen wird Katzman mit Hilfe von Davis‘ Hilfe entscheiden, ob sie ihren Traummann gefunden hat, mit dem sie sich niederlassen und eine Familie gründen möchte – oder ob sie doch lieber wieder alleine um die Häuser zieht. Das Projekt ist bereits seit drei Jahren bei FOX in der Entwicklung. «Labor of Love» wird von Propagate Content und Full Picture produziert. Howard Owens, Ben Silverman, Anne Walls, Spike Van Briesen und Laurie Girion fungieren als ausführende Produzenten, wobei Davis neben der Moderation auch produziert.„Als ich zum ersten Mal die Prämisse von «Labor of Love» hörte, wusste ich, dass ich ein Teil dieser Show sein muss“, sagte Davis. „Ich glaube, jede Frau sollte sich befähigt fühlen, ihren Träumen nachzugehen, sei es beruflich oder privat, und an Kristys Seite zu sein, wenn sie ihre Zukunft selbst in die Hand nimmt, war wirklich aufregend.“