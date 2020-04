«Friends»: Reunion-Special versäumt den Launch von HBO Max

TV-News

Das Treffen der «Friends»-Stars musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Daher wird HBO Max ohne das Special starten.

Zahlen zu «Friends» Insgesamt 153 Nominierungen für TV-Awards

56 Auszeichnungen

63 Emmy-Nominierungen

6 Emmy-Siege

Alle etwaigen Klarheiten darüber, wann das neue-Special veröffentlicht wird, sind wieder beseitigt: Innerhalb der vergangenen Wochen gab es widersprüchliche Aussagen bezüglich der Reunion des «Friends»-Casts. Mal hieß es, dass es sich verzögern wird, dann wieder, dass es trotzdem pünktlich zum US-Launch des Streamingdienstes HBO Max fertig sein sollte. 'TV Line' zerstört nun diese Hoffnung: Der Start der neuen VOD-Plattform des Megakonzerns AT&T wird ohne das «Friends»-Reunion-Special stattfinden.Der Grund dafür ist, wie bei vielen Verzögerungen in diesen Tagen, die Corona-Pandemie: Die Produktion wurde aufgrund des Coronavirus verschoben und es ist derzeit unklar, wann man sie wieder aufnehmen wird – bis zum HBO-Max-Launch wird man es aber laut jetzigem Stand nicht schaffen. Geplant ist es, die «Friends»-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer in den Warner-Bros-Studios in Burbank auf der Bühne wieder zusammenzuführen, auf der die immens erfolgreiche Serie entstanden ist.Die Dreharbeiten waren für den 23. und 24. März angesetzt und wurden weniger als eine Woche zuvor abgeblasen. In Anlehnung an die markanten Originaltitel der «Friends»-Episoden soll das Special «The One Where They Got Back Together» betitelt werden.