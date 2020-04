«The Durrells»: Noch vor Start der ersten Staffel bekommt auch Runde zwei einen Starttermin

TV-News

Der Sony Channel wird die britische Dramedy bis in den Sommer hinein zeigen: Nach der ersten «The Durrells»-Staffel reicht er direkt Runde zwei nach.

Alle Serienfans, die demnächst auf dem Sony Channel die britische Produktionanfangen, können sich sicher sein: Sie werden einige Monate lang etwas von dieser Dramedy haben. Denn wie der Bezahlsender bekannt gibt, wird er nach der Deutschlandpremiere der ersten Staffel prompt die Deutschlandpremiere der zweiten Staffel nachreichen. Die erste Staffel wurde schon im Februar mit einem Premierentermin am 28. April versehen. Staffel zwei startet am 9. Juni. «The Durrells» ist auf dem Sony Channel wöchentlich ab 21.10 Uhr zu sehen.Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Folgen stets in den Sony-Channel-Mediatheken von Vodafone, Unitymedia, Magenta TV und Prime Video Channels sowie in der Schweiz über Teleclub und UPS verfügbar. Die Serie basiert auf den autobiographischen Büchern des Autors und Zoologen Gerald Durrell und wurde von Sid Gentle Films («Killing Eve») für den Sender ITV produziert.Die Serienhandlung beginnt im Jahr 1935. Im Mittelpunkt steht die verwitwete Louisa Durrell (Keeley Hawes, «Bodyguard»), die sich allein um ihre vier Kinder kümmern muss. Während ihr jüngster Sohn Gerald (Milo Parker, «Die Insel der besonderen Kinder») kurz vor einem Schulverweis steht, träumt der Älteste Larry (Josh O’Connor, «The Crown») von einer Schriftstellerkarriere. Zudem interessiert sich Sohn Leslie (Callum Woodhouse, «Father Brown») etwas zu sehr für Schusswaffen und Tochter Margo (Daisy Waterstone, «The Capture») ist der Schwarm aller Nachbarsjungen …