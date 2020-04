Ein Veteran schaut bei «The Masked Singer» vorbei

TV-News

Nach zweiwöchiger Pause geht es bei ProSieben endlich mit «The Masked Singer» weiter. Beim Comeback erhält das Stamm-Rateteam Verstärkung durch Bülent Ceylan.

Das Warten hat ein Ende: Zwei Wochen Corona-Pause wurden eingelegt , doch jetzt steigt bei ProSieben wieder wöchentlich die Musik- und Rate-Sause. Ab heute, dem 14. April 2020, zeigt der Münchener Privatsender stets dienstags zur besten Sendezeit die extrem populäre Liveshow. Und zur Feier des Show-Comebacks gibt es ein Wiedersehen mit einem «The Masked Singer»-Veteranen: Das Stamm-Rateteam, bestehend aus Ruth Moschner und Rea Garvey, wird heute Abend durch Bülent Ceylan ergänzt, der in der ersten Staffel des Erfolgsformats als Engel die Bühne rockte.Bülent Ceylan kommentiert erfreut: "Für mich ist «The Masked Singer» eine absolut außergewöhnliche Show, die mir persönlich auch neue Möglichkeiten geboten hat: Ich singe die Lieder nun erfolgreich in meiner Show und stand mit Helene Fischer auf der Bühne. Ich freue mich total auf Ruth und Rea und ganz besonders auf die Show." Nicht nur «The Masked Singer» meldet sich heute zurück, sondern auch daszum Quotenkracher. Das Magazin geht direkt im Anschluss an «The Masked Singer» an den Start. Diese Woche moderiert Annemarie Carpendale die «red.»-Sondersendung – somit müssen alle, die die Moderatorin unter einer der verbliebenen Masken vermuten, diesen Tipp aufgeben.In der ProSieben-App liegt übrigens Jasmin Wagner als Tipp für den Roboter vorne, während die «The Masked Singer»-Fans hinter dem Hasenkostüm mehrheitlich Enie van de Meiklokjes erwarten – 40,2 Prozent der App-User tippen auf die Moderatorin. Mit ebenfalls 40,2 Prozent ist derweil Stefan Raab der Top-Tipp beim Faultier, während beim Wuschel sogar 45 Prozent der Stimmen an Wincent Weiss gehen.