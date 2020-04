Primetime-Check

Wie lief die Primetime für die Filme bei Kabel Eins? Und wie sah es für den informativen Abend im Ersten aus?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 56,7%

14-49: 59,8%

Das ZDF unterhielt ab 20.30 Uhr mit7,02 Millionen Krimifans, darunter befanden sich 0,54 Millionen Jüngere. Das führte zu starken 20,9 Prozent Marktanteil insgesamt und zu guten 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dasschloss mit 19,6 und 9,5 Prozent an, bevor einsehr gute 15,9 und erneut sehr starke 9,5 Marktanteil einfuhr. Das neuste Corona-informierte ab 20.15 Uhr dagegen 6,05 Millionen Menschen. Das entsprach einer Sehbeteiligung von sehr starken 18,4 Prozent. 1,12 Millionen Jüngere führten indes zu stattlichen 12,4 Prozent Marktanteil.brachte dem Ersten danach 4,68 Millionen Interessenten ein, darunter befanden sich 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das mündete in sehr gute 13,9 respektive 7,5 Prozent Marktanteil.sank ab 21.55 Uhr auf maue 8,7 und mäßige 5,6 Prozent Marktanteil. Diefolgten mit 9,0 und 7,2 Prozent.Sat.1 begeisterte mit3,36 Millionen Menschen für sich. Das glich einer Sehbeteiligung von sehr beeindruckenden 10,3 Prozent. 1,86 Millionen Umworbene führten in der Zielgruppe wiederum zu sensationellen 20,1 Prozent. Ab 22.20 Uhr standen unterdessen bei1,60 Millionen Fernsehende auf der Rechnung, darunter befanden sich 0,92 Millionen Interessenten im Alter von 14 bis 49 Jahren. Damit wurden sehr gute 7,0 respektive sehr starke 13,3 Prozent Marktanteil ermittelt.RTL zeigte wiederum, was 2,30 Millionen Neugierige erreichte. Das glich mäßigen 7,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe waren passable 11,3 Prozent Marktanteil drin.schloss mit 1,65 Millionen Wissbegierigen an. Die Marktanteile lagen bei 8,1 und 10,9 Prozent.Kabel Eins zeigte ab 20.15 Uhr, was 2,23 Millionen Filmfans ansprach.folgte mit 1,06 Millionen. Bei den Werberelevanten standen äußerst löbliche 10,5 und 10,4 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.lockte indes 1,21 Millionen Neugierige zu RTLZWEI , gefolgt vonmit 0,62 Millionen Fernsehenden. Bei den Werberelevanten standen sehr tolle 7,5 und maue 4,0 Prozent zu Buche.Bei ProSieben enttäuschte ab 20.15 Uhr. 0,80 Millionen Serienfans schauten rein, danach kamauf 0,72 Millionen Interessenten. Bei den Umworbenen kamen magere 5,3 und 5,4 Prozent Marktanteil zustande.kam ab 22.10 Uhr wiederum auf 0,55 Millionen Fernsehende und auf 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Zwei Folgenführten VOX zu einer Reichweite von 0,71 und 0,73 Millionen Serienfans. Bei den Werberelevanten standen jeweils desaströse 2,0 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.brachte es danach auf 0,57 Millionen Fernsehende insgesamt sowie auf 2,9 Prozent in der Zielgruppe.