«Hartz und herzlich» funktioniert, «Armes Deutschland» begeistert

Quotennews

«Hartz und herzlich» eröffnete die RTLZWEI-Primetime am Dienstag solide, «Armes Deutschland» legte danach ordentlich zu.

Bei RTLZWEI war am Dienstagabend wieder Zeit für Sozialreportagen. Den Anfang machte ab 20.15 Uhr, wofür sich 0,95 Millionen Neugierige begeistern konnten. Damit holte der Privatsender akzeptable 2,8 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,55 Millionen Werberelevante führten unterdessen zu guten 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 22.05 Uhr steigerte danndie Zugkraft des RTLZWEI-Abends.Ab 22.05 Uhr genügten 0,47 Millionen Werberelevante für eine Zielgruppenquote in der Höhe von tollen 7,0 Prozent. 0,91 Millionen Fernsehende ab drei Jahren bedeuteten derweil sogar sehr tolle 4,3 Prozent Marktanteil insgesamt.Ab 23.55 Uhr schlussendlich landetebei einer Reichweite von 0,34 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Das resultierte in sehr gute 3,4 Prozent Marktanteil insgesamt und in gute 5,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.kam ab 0.55 Uhr sogar auf sehr starke 4,9 Prozent bei allen und starke 7,8 Prozent bei den Werberelevanten.