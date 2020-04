Sky Sport startet eigene Formel1-, Handball- und Tennisformate

TV-News

Während der Formel1-Talk kürzlich schon gestartet ist, laufen die beiden anderen Formate in Kürze an.

Der Free-TV-Sender Sky Sport News HD ergänzt sein Programm um drei Formate rund um drei bei Sky präsente Sportarten. Der Mittwoch gehört dabei dem gelben Filzball. In „Kurz Cross – das Tennis Spezial“ begrüßt Moderator Moritz Lang ab sofort jede Woche Gesprächspartner aus der Welt des Tennis und spricht mit Ihnen über aktuelle Themen. Die Sendung wird jede Woche am Mittwoch um 18.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD ausgestrahlt. Jeweils am Folgetag läuft der Talk auch bei Sky Sport News HD – dann um 15 Uhr.Der Handball bleibt bei Sky am Donnerstagabend zu Hause. Wie die Spieltage der Liqui Moly Handball-Bundesliga, ist auf diesem Sendeplatz ab sofort «Auszeit – das Handball Spezial» zu sehen. Jede Woche um 18.30 Uhr dürfen sich Handballfans auf aktuelle Themen, zahlreiche Gesprächspartner und mehr freuen.Schon vergangene Woche ihren ersten Einsatz hatten die Moderatoren und Experten von. Kommentator Sascha Roos und Moderator Peter Hardenacke ordnen hier das aktuelle Geschehen ein. Neben aktuellen News aus der Formel 1 sprechen die beiden unter anderem mit den Sky Experten Ralf Schumacher und Nick Heidfeld sowie weiteren Gästen. Auch die derzeit stattfindenden F1 Esports Virtual Grands Prix gehören zu den Themen des neuen Formel-1-Formats. Die nächste Sendung steht in der Woche nach Ostern am 17. April auf dem Programm. Der Formel1-Talk soll an jedem eigentlich geplanten Rennwochenende laufen, freitags um 18.30 Uhr.