Neue Sat.1-Kreativchallenge verliert am Sonntagvorabend rund 250.000 Zuschauer

Quotennews

Die Handwerker-Sendung fiel bei den Umworbenen somit in den roten Bereich. Immer schwächer läuft die BILD-Sondersendung zur Coronakrise.

Nicht einmal mehr fünf Prozent der Umworbenen interessierten sich am Sonntagabend ab 19.50 Uhr in Sat.1 für die rund fünf Minuten lange Sondersendung- lief das Format sonst wenigstens am Sonntag quotenstark, fielen die Werte an diesem Wochenende auf dürftige 4,9 Prozent. Der Infohappen kam auf 0,96 Millionen Zuschauer. Schwache Quoten fuhr der Privatsender derweil auch schon zuvor ein. Um 17.30 Uhr startete die zweite Ausgabe der neuen Handwerker-ShowDas Format war sieben Tage zuvor sehr passabel aus dem Startblock gekommen. Bei den Jungen standen genau acht Prozent zu Buche, insgesamt schalteten 1,19 Millionen Menschen ab drei Jahren die Premiere ein. Sieben Tage später verringerte sich die Sehbeteiligung um rund 250.000 Menschen auf nur noch 0,94 Millionen, bei den Umworbenen fielen die Quoten mit 6,9 Prozent magerer aus.Immerhin: Besserung war ab 20.15 Uhr in Sicht, wenngleichmit 8,3 Prozent ebenfalls kein Überflieger mehr ist. 2,06 Millionen Menschen schauten die Primetime-Musikshow – der höchste Sat.1-Wert des Tages. Das ab 22.55 Uhr gezeigteließ dann wieder Federn und brachte seinem Sender bei den jungen Leuten 6,1 Prozent Marktanteil ein.