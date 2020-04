«Wer weiß denn sowas?»-Quoten ziehen kurz vor Staffel-Ende deutlich an

Quotennews

Kai Pflaume und Co. dürfen sich freuen: Mit mehr als 19 Prozent im Wochenschnitt markierte die abgelaufene Woche einen neuen Quotenrekord.

Es hat sich fast schon zu einer Tradition entwickelt, dass die Quoten der ARD-Rateshowzum Ende einer jeden Staffel zu einer kleinen Rekordjagd ansetzen. Die aktuelle Runde der von Kai Pflaume moderierten Sendung wird Das Erste in der kommenden Woche wegen des Corona-Virus vorzeitig abschließen, die Ausstrahlung von vier frischen Folgen steht also noch aus (wir berichteten ). Einen Rekord setzte es für «Wer weiß denn sowas?» aber bereits in dieser Woche: Mit einer durchschnittlichen Quote von 19,4 Prozent beim Gesamtpublikum lief es für die Rateshow in den vergangenen fünf Tagen so erfolgreich wie in der gesamten Staffel noch nicht.Positiv stach dabei vor allem die Folge am vergangenen Dienstag hervor, die sehr starke 4,44 Millionen Zuschauer und 20,7 Prozent des Publikums versammelte. Aber auch der Wochenabschluss an diesem Freitag lief mit 4,05 Millionen Zuschauern und 18,4 Prozent überaus erfolgreich, beim jungen Publikum waren ebenfalls schöne 7,9 Prozent möglich. Im Wochenschnitt reichte es für «Wwds?» diesmal sogar zu starken zehn Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Die meisten Zuschauer unterhielt am Freitag unterdessen die, die um 20 Uhr allein im Ersten 6,74 Millionen Interessenten zählte. Sowohl am Gesamtmarkt (19,2%) als auch beim jungen Publikum (18,9%) ging dies mit weit überdurchschnittlichen Marktanteilen einher. Einmit den neusten Updates zur Corona-Lage brachte es ab 20.15 Uhr noch auf fünfeinhalb Millionen Zuschauer.