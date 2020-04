Die Feuerwehr war nur der Anfang: Der WDR zeigt Dokusoap über Anfänger im Handwerk

TV-News

Der «Feuer und Flamme»-Sender startet demnächst eine Dokutainment-Reihe über das Handwerk. Der Titel: «Passt, wackelt und hat Luft».

Weitere Infos Das Format ist eine Produktion der ume gmbh im Auftrag des WDR.

Die Redaktion haben Michael Kerkmann und Daniel Boltjes

Nach dem Erfolg seiner Feuerwehr-Dokusoap widmet sich der WDR der nächsten Profession: Der öffentlich-rechtliche Sender aus und für Nordrhein-Westfalen blickt in der kommenden-Dokusoap auf Lehrlinge aus der Handwerksbranche. Am 20. April wird die erste Ausgabe gezeigt, ab dann gibt es wöchentlich um 21 Uhr Einblicke in den Alltag von Handwerks-Azubis aus NRW.Zunächst einmal stehen vier Ausgaben auf dem Programmplan. Die Dreharbeiten wurden schon vor der Corona-Pandemie beendet und nehmen auch die Frage in den Fokus, weshalb sich die Protagonisten des Formats ganz bewusst gegen ein Studium oder einen Bürojob entschieden haben.Das Format deckt ein weites Feld an Professionen innerhalb des Handwerks ab: Die Heldinnen und Helden dieser Reihe wollen Dachdecker, Garten- und Landschaftsbauer, Tischler, Straßenbauer, Fliesenleger oder Rohrreiniger werden. Sie geben alles, um einen guten Job zu machen. Auch wenn es Tage gibt, an denen manches nicht rund läuft: bei diesen Handwerker*innen geht es herzlich zu, denn sie wissen, was sie aneinander haben.