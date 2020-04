Corona: ZDF fragt «Was nun, Frau von der Leyen?»

TV-News

Die Präsidentin der EU-Kommission spricht mit Peter Frey und Bettina Schausten über die Corona-Krise.

Was der Coronavirus für Nachrichtenredaktionen bedeutet Seit Tagen hält das Coronavirus Deutschland und die Nachrichtenredaktionen der Republik in Atem. Über ihren aktuellen Arbeitsalltag haben wir mit Wulf Schmiese, Redaktionsleiter des «heute-journal» im ZDF, und Sonja Schwetje, Chefredakteurin von ntv, gesprochen.

Die Fernsehsender reagieren ungebrochen auf die Corona-Pandemie – und auch wenn die Auswahl an Unterhaltungssendungen, die vor diesem Hintergrund entstanden sind, allmählich ausgedünnt wird , kommen weiterhin Nachrichten-Sondersendungen und kurzfristig geplante Informationssendungen zu diesem Thema auf. Unter anderem wird am Freitag, den 3. April 2020, ab 19.20 Uhr im Mainzer Sender mit Ursula von der Leyen über Corona gesprochen.wird von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten präsentiert. Darin stellt sich die Präsidentin der Europäischen Kommission laut Senderangaben unter anderem diesen Fragen:Agiert die Europäische Union in der Corona-Krise zu unentschlossen? Warum ist es bisher nicht gelungen, eine einheitliche europäische Strategie zu entwickeln? Können Corona-Bonds ein Teil der Lösung sein, trotz des vehementen Widerstands zahlreicher EU-Staaten?