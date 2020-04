Sky bringt Ableger von «Sons of Anarchy» nach Deutschland

TV-News

Sky Atlantic HD wird die neue Serie im Mai starten.

Seriennachschub nicht nur für das neue Sky One , sondern auch für Sky Atlantic HD: Der Sender hat am Mittwochnachmittag bestätigt, die deutschen Ausstrahlungsrechte für den «Sons of Anarchy»-Ablegererworben zu haben. Die Serie soll am 8. Mai starten – sie wird flexibel auf Abruf zur Verfügung stehen, aber auch linear (immer freitags, 20.15 Uhr) gesendet werden.Das kalifornisch-mexikanische Grenzgebiet ist das Revier der gnadenlosen Bikergang „Mayans Motorcycle Club“, in der beschaulichen Stadt Santo Padre herrschen ihre Gesetze. Mit Drogenhandel und Bandenkriegen sorgen die Outlaws in Südkalifornien für Angst und Schrecken. Der frisch aus dem Knast entlassene Ezekiel „EZ“ Reyes (J. D. Pardo) will bei dem berüchtigten Clan als neues Mitglied einsteigen. Einst Spross einer stolzen und wohlhabenden Latino-Familie muss sich EZ beim Mayans MC ein neues Leben aufbauen - auf der falschen Seite des Gesetzes.Elgin James und Kurt Sutter sind die Schöpfer der Serie, deren Episoden jeweils eine Laufzeit von rund 60 Minuten haben. Die US-Heimat der Serie, FX, hat inzwischen schon die Produktion einer dritten Staffel bestätigt. Sky-Kunden werden also länger Spaß an dem Projekt haben.