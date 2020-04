Freud und Leid: Zusatzstunde des «Frühstücksfernsehens» räumt ab, «Luke» verliert weiter an Zuspruch

Quotennews

Probleme größerer Natur hat auch der umgekrempelte Vorabend von Kabel Eins.

Die guten Nachrichten zuerst: Die zusätzliche Stunde des, die um zehn Uhr beginnt und von Simone Panteleit moderiert wird, entwickelt sich stark. Am Dienstag wurden mit der siebten Sendung die bis dato besten Werte gemessen. Die sich hauptsächlich auf Corona fokussierende Stunde erreichte bei den klassisch umworbenen Fernsehenden tolle 15,4 Prozent Marktanteil. Rund 640.000 Menschen schalteten ein. Somit lagen die Werte sogar höher als in den viereinhalb Stunden zuvor, als das reguläre «Sat.1 Frühstücksfernsehen» zu sehen war. Die Sat.1-Morningshow kam am Mittwoch auf 0,48 Millionen Zuschauer und 13,8 Prozent.Ein Flop hingegen ist die neue Vorabend-Show. Angesichts von am Dienstag noch 0,37 Millionen Zuschauern ab drei Jahren in der 18-Uhr-Stunde ist eine Verlängerung in die Karwoche hinein wohl eher unwahrscheinlich. Im Vergleich zu Luke ist somit sogar das schwache «Big Brother» ein kleiner Hit; die weiteren Streitigkeiten rund um Kandidatin Romana sorgten für 0,77 Millionen Zuschauer. Während die Luke-Produktion bei den Umworbenen mit 2,8 Prozent eine schlechte Figur machte, kam der große Bruder auf bessere Werte, letztlich aber ebenfalls auf ungenügende 4,8 Prozent.Am Boden liegt auch der neue Kabel-Eins-Vorabend. Die 19.55-Uhr-Sendungkam am Dienstag nur auf 2,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 0,54 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Das neue 18.55-Uhr-Kochformathatte 0,01 Millionen Zuschauer mehr als die Ordnungshüter, bei den Werberelevanten stand man mit 2,6 Prozent aber schlecht da. Gegenüber dem Starttag, also dem Montag, gingen 0,7 Prozentpunkte verloren.