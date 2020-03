Triste Zeiten: Joyn legt Sadcom auf Mitte April

TV-News

Somit startet der Stoff mit Max Mauff schon in Kürze.

Der Streamgingdienst Joyn legt nach seinen Sitcom-Originals «Die Läusemutter» (auch Sat.1), «Check Check» und «Frau Jordan stellt gleich» (beide starten am 1. April bei ProSieben) die nächste humoristische Serie nach. Wie Joyn nun bekanntgab, ist der Start der so genannten ‚Sadcom‘für den 16. April 2020 geplant.Katja Hofem, Co-Chefin des Dienstes, sagte über die Produktion aus dem Hause Readymade Films-Produktion (Produzentin: Laura Bull): „Für unsere Joyn Originals suchen wir nach lokalen Geschichten, mit denen sich unsere Zuschauer identifizieren können. Alleinerziehende Elternteile sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Sie wollen wir mit einer authentischen und emotionalen Geschichte in den Mittelpunkt rücken. Genau deshalb fühlt sich «MaPa» so echt an und trifft mitten ins Herz."Das passiert in den sechs Folgen: Ein alleinerziehender Vater, gespielt von Max Mauff, rückt in den sechs Episoden in den Fokus und somit auch schier endlose und schlaflose Nächte, der Balanceakt zwischen Kind und Arbeit, neue zwischenmenschliche Beziehungen zu Freunden und Familie und viele Alltags-Klischees. Mehr schlecht als recht schlägt Metin Müller sich durch den Alltag als Alleinerziehender. Zu allem Übel versucht auch noch seine Mutter, sich hartnäckig zurück in sein Leben zu drängen. Der Ton der Sadcom sei immer ehrlich, wie das Leben: mal lustig, mal traurig, mal dramatisch, mal völlig überdreht. Die Serie soll eine Sammlung an berührend-absurden Episoden sein, in denen die großen Fragen des Lebens gestellt werden.Übrigens: Im Free-TV wird «MaPa» zu einem späteren Zeitpunkt nicht im Privatfernsehen zu finden sein. Stattdessen war der rbb an der Produktion beteiligt.