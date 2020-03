Erstmals in dieser Staffel: «Lets Dance» verfehlt 20-Prozent-Marke

Quotennews

Das 90er-Special von «Let’s Dance» hat sich zwar den Primetime-Sieg geholt, trotzdem lief bisher keine Ausgabe dieser Staffel schwächer.

Quotenverlauf «Let's Dance» 2020 bei RTL 26,5 %

24,8 %

23,1 %

22,4 %

21,8 %

19,2 % MA 14-49 J. (jeweils freitags, 20.15 Uhr)

Zielgruppen-Sieger ab 20.15 Uhr wurden die Promi-Tänzer vonauch diesen Freitag. Dennoch muss man festhalten, dass die RTL-Tanzshow in dieser Staffel bislang nicht schwächer gelaufen ist: In der werberelevanten Zielgruppe wurden 19,2 Prozent Marktanteil eingefahren, das waren 2,6 Prozentpunkte weniger als vor einer Woche. 1,91 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu, die Reichweite blieb demnach von größeren Verlusten verschont. 1,97 Millionen Jüngere hatten nämlich vor Ablauf der Wochenfrist eingeschaltet.Insgesamt betrug die Zuschauerzahl 4,68 Millionen, 14,4 Prozent kamen somit am Gesamtmarkt zustande. Das anschließendehatte noch 16,7 Prozent in der Zielgruppe vorzuweisen, 2,53 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Nachklapp-Show.Während RTL zur Primetime also überzeugte, gab es tagsüber Quoten-Probleme:ist mit seinem Live-Corona-Talk um 16 Uhr auf 5,5 Prozent Marktanteil abgestürzt, allmählich scheint das Publikum demnach mit Corona-Sondersendungen übersättigt zu sein. Die Werte schwanken allerdings auch stark: Zu Beginn der Woche wurden noch 9,2 Prozent Marktanteil ausgewiesen, dann 6,7 und 5,7 und erst am Donnerstag standen wieder leicht bessere 8,6 Prozent zu Buche.haben um 14 Uhr 10,0 Prozent Marktanteil erzielt,musste sich im Anschluss mit nur 8,3 Prozent zufriedengeben.