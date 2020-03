«Der Lehrer» lässt RTL um 20.15 Uhr deutlich besser aussehen

Quotennews

Die schwachen Quoten der «Quarantäne-WG» sind somit fast schon wieder vergessen.

Eine kurzfristige Programmänderung hat dem Kölner Fernsehsender RTL steigende Werte eingebracht. Am Donnerstagnachmittag hatte der Kanal die Live-Show «Die Quarantäne-WG» (am Mittwoch nur noch rund 1,4 Millionen Zuschauer) gecancelt und bekanntgegeben, am Donnerstagabend doch lieber zwei Folgen vonzu zeigen. Vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen stiegen die Quoten dadurch an. Reichte es bei der Quarantäne-Show am Mittwoch nur für 6,8 Prozent, standen nun am Donnerstag um 20.15 Uhr deutlich bessere 10,2 Prozent zu Buche. Insgesamt stieg die Reichweite somit auf 1,87 Millionen. Eine Stunde später lag die gemessene Sehbeteiligung einer zweiten Episode bei 1,53 Millionen, in der Zielgruppe kam die Schul-Dramedy auf 9,3 Prozent.Im weiteren Verlauf des Donnerstagabends tat sich RTL eher schwer: Nur 8,5 Prozent der Umworbenen sahen den Staffelstart von, ab 22.45 Uhr kam eine Wiederholung der Produktion nur auf 8,9 Prozent. Die Gesamt-Reichweiten lagen hier bei 1,21 sowie 1,10 Millionen Leuten. Den Abend schloss ein Re-Run-Doppelpack vonab: Je 7,5 Prozent Marktanteil wurden bei den jungen Leuten festgestellt.Am Vorabend steigen derweil die Quoten vonwieder leicht. 3,13 Millionen Menschen sahen die 6978. Folge der Produktion aus dem Hause UFA Serial Drama, bei den Jungen hatte dies 14,3 Prozent Marktanteil zur Folge.