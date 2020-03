TV Now holt sich die Lahnsteins

TV-News

Der Streamingdienst bietet ab April neben den täglichen RTL-Serien auch einen ARD-Soap-Klasiker an – die wohl berühmteste Glamour-Serie Deutschlands.

Der Streamingdienst TV Now nimmt die einstige ARD-Vorabendproduktionab 1. April in sein Angebot auf. Die Serie startete 1995 im Programm des Ersten und lief 20 Jahre lang – somit entstanden 4664 Episoden. Hergestellt wurde die Serie all die Jahre über von UFA Serial Drama (früher Grundy UFA). Das Unternehmen gehört zu UFA und die UFA ist wiederrum mit RTL-Mutter Bertelsmann verbunden.TV Now will sukzessive das Angebot an «Verbotene Liebe»-Episoden ausbauen, zum Start im April will man die ersten 150 Episoden anbieten. In ihrer Anfangszeit erzählte die Serie eine wirklich verbotene Liebe: Jan Brandner (Andreas Brucker) und Julia von Anstetten (Valerie Niehaus): Sie trafen sich, verliebten sich und mussten dann feststellen, dass sie Zwillinge sind, die nach der Geburt getrennt wurden. Recht bald wurde die adlige Familie von Lahnstein Dreh- und Angelpunkt der Geschichten.Die RTL-Gruppe wiederholt die Serie schon seit einigen Monaten, alte Folgen laufen bei RTL Passion (und einige Zeit nach der linearen Ausstrahlung) dann auch schon bei TV Now. Zur Zeit sind dort die Episoden aus der Zeit rund um das Jahr 2010 zu sehen.