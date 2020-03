ProSieben zeigt nun auch Jokos Podcast im Fernsehen

TV-News

Während Klaas immer donnerstags auf die Ohren kommt, ist Joko dienstags dran.

Podcasts im Fernsehen – das ist quasi eine in der Corona-Not geborene Erfindung. Nach dem Podcast von Klaas Heufer-Umlauf («Baywatch Berlin» läuft ab Donnerstag um 23.30 Uhr), wird auch der Podcast von Joachim Winterscheidt ins Fernsehen kommen.feiert am Dienstag, 31. März 2020 am späten Abend seine Premiere. Die TV-Ausstrahlung ist für 23.35 Uhr geplant, dann ist die «The Masked Singer»-Episode und das darauf folgende «red.»-Special vorüber.Bereits seit September 2017 geben die beiden Freunde Joko Winterscheidt und Paul Ripke in ihrem wöchentlichen Podcast zahlreiche Insider-Geschichten zum Besten, die sie besser für sich behalten sollten. "AWFNR" entstand aus vertraulichen Telefongesprächen zwischen Entertainer Joko und Fotograf Paul und hat sich binnen kurzer Zeit zu einem der reichweitenstärksten deutschen Podcasts entwickelt.Ob der Podcast auch im April im Fernsehen laufen wird, ist nicht bekannt. Die bisherigen ProSieben-Ankündigungen beziehen sich zunächst einmal nur auf den 31. März.