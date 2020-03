Unterhaltungs-Nachschub: «Joko & Klaas gegen ProSieben» kommt im April zurück

TV-News

Die neue Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben» wird eine ganz ungewöhnliche: Teile der Season finden als Geistershows statt.

Unterhaltungssendungen sind aktuell hoch im Kurs: «The Masked Singer» schneidet bei ProSieben Woche für Woche super ab, «Let's Dance» und «Schlag den Star» fahren Reichweiten ein, die weit über dem Niveau der vergangenen Jahre liegen. Es steht derzeit offenbar vielen Menschen der Sinn nach Zerstreuung im Showformat. Und trotz der Coronavirus-Sorgen gibt es weiterhin Nachschub. RTL beginnt demnächst mit der Produktion von «Wer wird Millionär?»-Folgen, die sich an die Corona-Bedingungen anpassen , ProSieben wiederum nennt nun den Termin für neue Folgen vonLos geht es am 28. April 2020. Ab dann steht immer dienstags um 20.15 Uhr eine neue Folge von «Joko & Klaas gegen ProSieben» auf dem Plan. Die mittlerweile dritte Staffel der im Sommer 2019 sehr erfolgreich gestarteten Show ist eine ungewöhnliche: Die Aufzeichnungen zur Staffel haben begonnen, bevor die Corona-Pandemie derartige Ausmaße angenommen hat, das Maßnahmen gegen größere Menschenansammlungen getroffen werden mussten. Doch im Laufe der Produktion kippte dies. Spätere Folgen von «Joko & Klaas gegen ProSieben» wurden daher ohne Saalpublikum aufgezeichnet.Ob mit oder ohne Saalpublikum: Das Spielprinzip von «Joko & Klaas gegen ProSieben» bleibt gleich. Joko und Klaas treten in Einspielfilm-Herausforderungen und in Studiospielen gegen ihren Heimatsender an. Entscheiden Joko und Klaas eine Show für sich, erhalten sie am Tag nach der Ausstrahlung 15 Liveminuten zur freien Verfügung. Versagen sie, darf ProSieben sie bestrafen. Steven Gätjen moderiert «Joko & Klaas gegen ProSieben», als Stellvertreter ProSiebens werden zahlreiche Stars in Aktion treten.