Sinkende Quoten: RTLZWEI mit größter Rückholaktion aller Zeiten bei «Köln 50667» und «Berlin  Tag & Nacht»

TV-News

Meike alias Pia Tillmann ist nicht die einzige Figur, die bald zurückkehren soll. Aktuell aber kann nicht gedreht werden.

Die Produktionsfirma filmpool und der Sender RTLZWEI reagieren auf die sinkenden Quoten vonund. Die einstigen Glanzlichter des RTLZWEI-Vorabends werden seit Wochen von schwachen Quoten geplagt; nicht erst, seitdem am Vorabend mehr Informationsdurst vorhanden ist. Über die gesunkenen Quoten von «Berlin – Tag & Nacht» berichtete Quotenmeter.de vor einigen Tagen schon hier. Jetzt wollen die Produktionsfirma filmpool und der ausstrahlende Sender RTLZWEI reagieren. In einem Interview mit der Seitekündigte Produzent Vittorio Valente für die linear um 19.05 Uhr gezeigte Daily «Berlin – Tag & Nacht» nicht weniger als die ‚größte Rückholaktion aller Zeiten‘ an. „Viele bekannte und beliebte Figuren der Serie werden zurückkehren. Insofern ist die Quote vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass wir viele starke und bekannte Protagonisten in beiden Serien verloren haben“, erklärte der Macher.Ähnliches gilt auch für die in der 18-Uhr-Stunde gezeigte Soap «Köln 50667». Dort soll unter anderem Meike als Pia Tillmann zurückkehren. Die Darstellerin war zuletzt um 17.10 Uhr bei RTLZWEI zu sehen – im neuen Format «Krass Schule». Auch dank Tillmanns Arbeit hat sich die Schulsoap gut als dritte und junge Daily beim Münchner Sender entwickelt. Die sinkenden Werte bei «Köln 50667» könnten laut Valente aber auch mit dem Tod des langjährigen Darstellers Ingo Kantorek zusammenhängen.Wichtig zu betonen war dem Macher, dass die lineare TV-Quote längst nicht die ganze Wahrheit ist. Beide Formate würden sich bei TV Now, dem Streamingdienst der RTL-Gruppe, gut schlagen. Zudem holen Clips zu den Sendern auch bei YouTube sehr starke Quoten. Aktuell übrigens werden von beiden Soaps keine neuen Folgen produziert; aus Vorsicht vor dem Coronavirus. Alle deutschen Dailys, auch die von RTL und Das Erste , legen seit Montag eine kurzfristig einberaumte Drehpause ein.