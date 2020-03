Quotenerfolg: ProSieben macht gute Werbung für neues «The Mandalorian»

Quotennews

Die Quoten der Disney+-Sendung fielen am Sonntag klar überdurchschnittlich aus. Auch «Star Wars: Die letzten Jedi» war danach ziemlich gefragt.

So wird die Serie «The Mandalorian» bewertet imdb: 8,7 von 10 (rund 143.000 Wertungen)

Rottentomatoes Audience Score: 93%

Moviepilot: 7,9 von 10

Ganz im Zeichen von Disney (und dem am Dienstag erfolgenden Start von Disney+) stand der Sonntagabend beim Privatsender ProSieben . Eine exklusive Preview auf das kommende Disney+-Originalgab es ab 20.15 Uhr zu sehen – 3,53 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Produktion im Schnitt, davon gehörten 14,2 Prozent der klassischen Zielgruppe an. Auf 12,7 Prozent kam direkt danach der Film, der um 20.50 Uhr anlief. 2,66 Millionen Menschen interessierten sich für diesen Stoff. Die ab 23.50 Uhr gezeigte «The Mandalorian»-Wiederholung erreichte schließlich nochmal rund 960.000 Leute, die Zielgruppen-Quote lag bei 11,7 Prozent.Am Vorabend war ProSieben derweil nicht ganz so gefragt, hier stand den Deutschen der Sinn eher nach Informationsprogrammen:holte ab 17.50 1,32 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, bei den jungen Menschen wurden im Schnitt 7,6 Prozent Marktanteil erfasst.Noch schwächer schnitt ab halb sechsab; mit 5,2 Prozent Marktanteil gab es für diese Sendung keine guten Quoten. Der Grund ist einfach: Parallel lief eine Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel, live übertragen auf vielen Sendern.