Drehpause für RTL-Soaps «GZSZ», «AWZ» und Co.

TV-News

Die drei täglichen RTL-Soaps werden dieser Tage nicht weiter produziert, gleiches gilt für «Berlin - Tag & Nacht» und «Köln 50667» bei RTLZWEI.

Nach der angekündigten Pause an den Sets der ARD-Serien «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» trifft es nun auch RTL. Wie am Samstag bekannt wurde, hat die Produktionsfirma UFA Serial Drama den Drehbetrieb für die RTL-Soapsundvorübergehend ausgesetzt. Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Krise geschehe dies, „um Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen.“ In der kommenden Zeit sollen mit den Autoren und dem Team „die Workflows und die Drehbücher an die neuen Bedingungen“ angepasst werden, wieberichtet.Wie lange die Drehpause dauern wird, ist nicht bekannt, die werktäglichen Ausstrahlungen der Daily Soaps sollen von ihr aber vorerst nicht betroffen sein. Regulär soll es bei RTL stattdessen am Montag mit «GZSZ», «AWZ» und «UU» weitergehen. Üblich ist, dass tägliche Serien mit einem gewissen Vorlauf produziert werden. Wie groß dieser genau ist, erklärten die Verantwortlichen nicht. Dafür bekräftigt RTL, dass auch die Ausstrahlung der 7000. Folge von «GZSZ» am 29. April nicht gefährdet sei.Unterdessen berichtet, dass auch die RTLZWEI-Formateunddieser Tage nicht produziert werden können. Die Firma filmpool, die für beide Formate verantwortlich ist, habe aktuell sämtliche Produktionen mit Ausnahme der Talkshow «Marco Schreyl» auf Eis gelegt.