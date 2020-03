Auch «Rote Rosen» wird lahmgelegt

TV-News

Die tägliche Familienserie des Ersten lässt ihre Produktion in den kommenden Wochen ebenfalls vorsichtshalber ruhen.

Nicht nur die ARD-Dailynovela «Sturm der Liebe» verordnet sich eine außerplanmäßige Drehpause , auch beigehen vorübergehend die Lichter aus. Wie bekannt wurde, soll am Freitag letztmals gedreht werden. Der Stop ist eine Reaktion auf das sich ausbreitende Coronavirus. Emmo Lempert, Produzent der Serie, erklärte: „Aktuell haben wir alle vom RKI vorgegebenen Maßnahmen und mehr im Dreh umgesetzt. Wir drehen noch bis Freitag und pausieren dann.“ Wie lange die Pause ausfallen soll, wurde nicht gesagt.Lempert erklärte aber, dass er nach aktuellem Stand nicht davon ausgehe, dass die TV-Ausstrahlung von der Pause betroffen ist. Momentan betrage der Produktionsvorlauf neun Wochen. Somit könnte sich die Serie wohl rund drei Wochen Auszeit gönnen, ohne dass Das Erste im Programm nachträglich auf Wiederholungen zurückgreifen müsste.Serien wie «Rote Rosen» müssen ein enormes Produktionspensum bewältigen: pro Drehtag entstehen über 40 Minuten Sendematerial – in der Regel ist das auch machbar, weil in jeder Folge einige Szenen im Freien stattfinden.