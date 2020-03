Coronavirus: «Sturm der Liebe» unterbricht Produktion

TV-News

Nach aktuellen Planungen sollen die Kameras rund um das fiktive Hotel Fürstenhof für rund zwei Wochen ruhen.

Das grassierende Coronavirus hat immer deutlichere Auswirkungen auf den Fernsehbetrieb. Besonders betroffen sind zur Zeit nicht nur Studioproduktionen, sondern auch fiktionale Projekte - und in diesem Punkt ganz besonders Dailys. Von den zur Zeit im Privatfernsehen laufenden sieben Daily-Dramen müssen von vier pro Tag rund 42 Minuten entstehen. Dazu zählt auch die in den Münchner Bavaria Studios (und dem bayerischen Umland) hergestellte Dailynovela. Weil am Set ein gewisser Mindestabstand gerade bei Familienszenen und herzlichen Momenten nur schwer darstellbar ist, wird die Produktion als erstes Format aus diesem Bereich eine Corona-Pause einlegen. Die «Sturm der Liebe»-Pressestelle bestätigte gegenüber Quotenmeter.de, dass am kommenden Freitag vorerst letztmals gedreht wird.Geplant ist nach jetzigem Stand eine zunächst zweiwöchige Pause - die Dreharbeiten am modernen Märchen sollen also in der sten vollständigen Woche des Aprils weitergehen: Produzentin Bea Schmidt erklärt: „Obwohl es bisher keine bestätigten Fälle von COVID-19 am Set von «Sturm der Liebe» gibt, haben wir in enger Absprache mit dem Sender beschlossen, die Produktionspause vorzuziehen." Darüber hinaus erklärte Schmidt: „Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Crew vor und hinter der Kamera haben für uns höchste Priorität. Sollten wir weitere Maßnahmen ergreifen müssen, werden wir dies gemeinsam mit dem Sender tun. Das ist auch für unsere Produktion eine noch nie dagewesene Herausforderung, die wir nur gemeinsam bewältigen können.“Laut Plan wird mit der Pause die in jedem Jahr geplante Sommerpause schlicht vorgezogen. Somit könnte - sollte es bei zwei Wochen Pause bleiben - «Sturm der Liebe» ohne Unterbrechung auf Sendung bleiben. Matthias Körnich aus der WDR-Redaktion erklärte am Dienstag: „Jede Folge von «Sturm der Liebe» wird mit einem Vorlauf von rund acht Wochen produziert. Das heißt: Die Geschichten, die aktuell im Fernsehen zu sehen sind, wurden zwei Monate zuvor gedreht. Während der Produktionspause wird schon an den neuen Geschichten weitergearbeitet." Nach aktuellem Kenntnisstand ist «Sturm der Liebe» die erste deutsche Daily, die wegen des Virus zu einer Pause gezwungen wird.