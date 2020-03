Auch YouTube drosselt Datenmenge

Vermischtes

Der Dienst folgt somit dem Vorbild von Netflix.

Wie auch schon Netflix wird YouTube in Europa seine Datenmenge drosseln. Man verprlichte sich damit, „den gesamten Verkehr in der EU vorübergehend standardmäßig auf die Standarddefinition umzustellen", sagte YouTube in einer Erklärung. "Während wir nur einige wenige Nutzungsspitzen gesehen haben, haben wir Maßnahmen ergriffen, um unser System automatisch so anzupassen, dass es weniger Netzwerkkapazität nutzt.“Es ist nicht klar, ob YouTube-Benutzer in der Lage sein werden, die Standard-SD-Wiedergabeeinstellung zu wechseln und Videos in HD anzusehen, wenn sie dies wünschen.Die Entscheidung erfolgte, nachdem der EU-Kommissar Thierry Breton die Videoanbieter kontaktiert und sie dazu gedrängt hatte, ihr Streaming zu drosseln, damit die Internet-Netzwerke nicht überlastet werden, da Millionen von Menschen zu Hause festsitzen. Laut Google traf sich Breton diese Woche mit Alphabet- und Google-CEO Sundar Pichai und YouTube-CEO Susan Wojcicki, um das Thema zu diskutieren.