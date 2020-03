Corona: Die Pandemie erreicht nun auch Synchronstudios

Vermischtes

Die im Synchronverband Die Gilde organisierten Synchronstudios beschließen eine vorübergehende Schließung.

Nicht nur Film- und Serienproduktionen ruhen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen – nun ziehen auch Synchronstudios nach. Wie der Synchronverband Die Gilde mitteilt, haben sämtliche in diesem Verband organisierten Firmen beschlossen, mindestens für einen Monat die Synchronarbeit zu pausieren. Bis zum 19. April will man evaluieren, ob man diesen Synchronstopp fortführt oder ob man die Arbeit wieder aufnehmen kann.Der Synchronstopp aller in der Gilde organisierten Firmen und der von ihr betreuten Projekte dient als Maßnahme, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Synchronfirmen zu schützen. Genauso soll deren Umfeld geschützt werden, da es von einer symptomarmen Coronavirus-Infizierung betroffen werden und das Virus an Menschen aus Risikogruppen weitertragen könnte.Zur solidarischen Vernunft kommt auch ein wirtschaftlicher Aspekt: Da viele US-Serien ihren Dreh abgebrochen haben und für längere Zeit sämtliche Kinostarts verschoben wurden, ist die Auftragslage aktuell nicht mehr so hoch wie zuletzt gewohnt. Am Rande notiert: Ob nicht in der Gilde organisierte Synchronfirmen nachziehen, muss sich noch zeigen.