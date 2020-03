One zeigt spontan Late-Night-Show mit Maxi Gstettenbauer

TV-News

Die nun kurzfristig über den Äther geschickte Pilotfolge der «True Night Show» entstand vor zwei Wochen.

Siehe auch ... ... unser Interview mit Maxi Gstettenbauer über Humor und Haltung

Der öffentlich-rechtliche Spartensender One sorgt demnächst für etwas humoristische Erfrischung – denn am Donnerstag, den 19. März 2020, zeigt er kurzfristig und außerplanmäßig die erste Ausgabe einer neuen Late-Night-Show. Tagesaktuell ist diese Unterhaltungssendung jedoch nicht: Wenn am Donnerstag ab 21.30 Uhrüber den Äther geht, bekommt das TV-Publikum zu sehen, was Comedian und Moderator Maxi Gstettenbauer am 4. März in Köln getrieben hat.Die Pilotfolge von «The True Night Show» entstand daher noch mit Studiopublikum, einer Showband, einem Sidekick (in Form von Komiker Ben Schmid) sowie sogleich zwei Gäste: Komikerin Lena Kupke und Ex-«Germany's Next Topmodel»-Teilnehmerin Taynara Wolf.In der Programmankündigung heißt es: "Gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen, Digitalisierung und Globalisierung, kurz: Der alltägliche Wahnsinn der modernen Welt wird ganz persönlich und humorvoll in allen möglichen Facetten beleuchtet. Ob Boulevard, Sport, Alltag, Film, Serie oder Internet: Nichts entgeht Maxis Scharfblick."