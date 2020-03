«4 Hochzeiten und eine Traumreise» kehrt mau zurück

Quotennews

Kabel Eins enttäuschte am Dienstag ausgerechnet mit seinen Nachrichten.

Seit Montag istwieder im Fernsehen zu sehen. Die zweimonatige Pause, in der VOX die Formate «Salonfähig» und «Let’s Glow» testete, ist vorbei. Die Hochzeitsdoku erreichte am Montag 0,29 Millionen Zuschauer, am Dienstag waren 0,39 Millionen Zuschauer mit von der Partie. Die 16.00 Uhr Sendung verbuchte zunächst 0,12, dann 0,18 Millionen Umworbene. Der Marktanteil bei den jungen Menschen belief sich an Tag eins auf 4,5 Prozent, am zweiten Tag fuhr man schon sechs Prozent Marktanteil ein.Mit seinen Serien verzeichnete Kabel Eins den gesamten Tag tolle Marktanteile. Zwei Folgengenerierten ab 09.25 Uhr 7,2 und 8,0 Prozent,undsorgten für 6,7 und 7,2 Prozent. Selbstundmachten mit 8,7 und 6,3 Prozent eine sehr gute Figur. Mitfiel das Ergebnis allerdings auf 4,3 Prozent, die, die um 15.50 Uhr gesendet wurden, erzielten nur noch 4,2 Prozent. Die Reichweite bei den jungen Zuschauern enttäuschte mit 0,12 Millionen. Die höchste Reichweite bei den Umworbenen im Nachmittagsprogramm sicherte sich «The Mentalist» mit 0,20 Millionen Zuschauer.Zurück zu VOX: Am Vorabend liefmit 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen besser als. Der VOX-Dauerbrenner verbuchte dieses Mal nur 0,43 Millionen junge Zuschauer. Bei den Umworbenen fuhr man erst 8,6, dann 5,5 Prozent Marktanteil ein.