Primetime-Check

Wie schlagen sich die anderen Vollprogramme gegen den Showhit «The Masked Singer» bei ProSieben?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 58%

14-49: 63,4%

Das Erste eröffnete den Abend mit: 6,55 Millionen Menschen schalteten ein, darunter befanden sich 1,78 Millionen 14- bis 49-Jährige. Damit wurden starke 17,8 Prozent Marktanteil insgesamt generiert und überaus beeindruckende 15,8 Prozent bei den Jüngeren.schloss mit 4,88 Millionen Serienfans an. Die Marktanteile lagen bei sehr guten 13,8 Prozent insgesamt und passablen 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.holte ebenfalls 13,8 Prozent bei allen, bei den Jüngeren waren mäßige 5,6 Prozent drin. Insgesamt schauten 4,28 Millionen Fernsehende in die Serie rein. Diebeendeten die Primetime mit 12,9 und 8,2 Prozent. Bei ProSieben lenkte4,13 Millionen Showfans von den derzeitigen Sorgen ab. Das glich sensationellen 13,1 Prozent Marktanteil insgesamt. 2,65 Millionen Werberelevante führten wiederum zu umwerfenden 26,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.RTL lockte mitderweil 3,57 Millionen Ratefüchse zu sich. Das glich sehr guten 10,8 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten wurden 0,95 Millionen Interessenten gezählt und maue 9,3 Prozent ermittelt. Im ZDF erreichte dasab 20.30 Uhr derweil 3,25 Millionen Wissbegierige. Magere 9,0 Prozent Marktanteil kamen so zustande. Bei den Jüngeren wurden aber sehr gute 6,2 Prozent Marktanteil ermittelt. Dasschloss mit 15,3 und 12,4 Prozent an, einerreichte ab 22.20 Uhr 3,30 Millionen Fernsehende. Mit 12,9 Prozent sah es insgesamt akzeptabel aus, mit 9,0 Prozent lief es in der jungen Altersgruppe sehr stark.wiederum kam auf 2,12 Millionen Interessenten. Damit wurden tolle 6,3 Prozent eingeholt. 1,07 Millionen Jüngere führten zudem in der Zielgruppe zu sehr tollen 10,2 Prozent.holte ab 20.15 Uhr dagegen 2,08 Millionen Serienfans zu Sat.1 , bevorauf 1,80 Millionen kam. Die Primetime endete mitund 1,21 Millionen Interessenten. Die Werberelevanten führten zu mauen 6,1, 5,8 und miesen 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Kabel Eins unterhielt in der Primetime mit dem Sci-Fi-Klassiker1,23 Millionen Menschen. Bei den Umworbenen standen akzeptable 4,8 Prozent auf der Rechnung. RTL ZWEI holte abgehängt mitnur 0,77 Millionen Wissbegierige zu sich.schloss mit 0,57 Millionen an. In der Zielgruppe wurden maue 3,8 und 3,7 Prozent Marktanteil erreicht.