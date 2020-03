Ausfall der Europa League und Nationalmannschaft: Ralf Schmitz und Magda übernehmen bei RTL

TV-News

Der Kölner Sender hat sein Donnerstagsprogramm in den nächsten Wochen überarbeitet.

Der Kölner Sender RTL hat sein Programm der nächsten Wochen geändert – betroffen ist jeweils der Donnerstag. Hier hätte kommende Woche die deutsche Nationalmannschaft gespielt, im April wären weitere Spiele der UEFA Europa League angestanden. Der nationale wie internationale Fußball pausiert aber derzeit bekanntlich. Daher gilt ab dem 26. März: Zwischen 20.15 und 22.15 Uhr plant RTL mit-Doppelfolgen. Die Wiederholungen starten mit Beginn der vierten Staffel, die 2016 erstmals gesendet wurde.Auf Re-Runs setzt der Kölner Sender auch ab 22.15 Uhr – dann gibt esim Doppelpack. Geplant ist ein Mix von Episoden aus den ersten beiden Staffeln. Jeweils ab 23.10 Uhr meldet sich die Sitcommit ebenfalls zwei Ausstrahlungen am Stück im RTL-Programm zurück. Gezeigt werden Episoden aus der dritten Staffel. Eine weitere Runde hat RTL noch in der Schublade liegen.Gleiches gilt auch für den Start der neuen-Staffel, in der es erstmals eine weibliche Autobahnkommissarin an der Seite von Ermittler Semir Gerkhan geben wird. Es ist allerdings unklar, ob RTL die neue Staffel in Mitten der Coronakrise starten möchte, weil in dieser Zeit die PR-Trommel schwerer zu rühren ist.