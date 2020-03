«Mallorca Files» taugt in Deutschland nur für den Digitalkanal

TV-News

Die neue Serie, die im Vereinten Königreich bei BBC One ausgestrahlt wurde, läuft hierzulande nur bei ZDFneo.

Zwischen 25. November und 6. Dezember 2019 strahlte der Sender BBC One die erste, zehnteilige Staffel der Serieaus. Die Produktion von Cosmopolitan Pictures, Clerkenwell Films und BBC Studios wurde innerhalb von zwei Wochen am Nachmittag um 14.15 Uhr gesendet. Das Format, das von Bryn Higgins, Charles Palmer, Gordon Anderson und Rob Evans verfasst wurde, wird auch mit einer zweiten Staffel zurückkehren.Während «The Mallorca Files», eine Produktion zwischen BritBox (USA und Kanada), ZDF und France 2, auf der Insel am Nachmittag ausgestrahlt wurde, wird die Serie in Deutschland am späten Freitagabend ausgestrahlt. ZDFneo strahlt die Serie ab Freitag, den 17. April, um 22.00 Uhr in Doppelfolgen aus. Bereits am 10.00 Uhr morgens sind die Episoden in der Mediathek zu sehen.Die Serie handelt von dem ungleichen Ermittler-Paar Miranda Blake (Engländerin, verkörpert von Elen Rhys) und ihrem deutschen Kollegen Max Winter (Julian Looman, «Der Pass»). Max ist ein Draufgänger, während Miranda eher zurückhaltend agiert. Das Team zeichnet sich durch unkonventionelle Ermittlungsmethoden aus.