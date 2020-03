«Community» wandert zu Netflix

US-Fernsehen

Sony Pictures Television hat einen neuen, aber nicht exklusiven Deal mit dem Streamingunternehmen geschlossen.

Das kalifornische Unternehmen Netflix hat einen neuen Vertrag mit Sony Pictures Television geschlossen. Unter anderem werden ab 1. April alle sechs Staffeln der ehemaligen NBC-Serie «Community» bei Netflix zu sehen sein. Allerdings wird Sony die Lizenz auch weiterhin für Hulu zur Verfügung stellen. Inwieweit deutsche Streamingkunden von diesem Deal profitieren, ist nicht bekannt.Hulu war zunächst das exklusive Streaming-Zuhause von «Community», jedoch möchte sich Sony Pictures Television die Möglichkeit offen halten, das Format bei anderen Anbietern unterzubringen. Das Format lief fünf Staffeln bei NBC, die sechste Runde wurde von Yahoo! In Auftrag gegeben. Diese Strategie ist nicht neu: Universal Television verkaufte «Parks and Recreation» sowohl an Netflix als auch an Hulu.Zuletzt gab es unter den Streamingplattformen ein Wettrüsten. Netflix zahlte rund 500 Millionen US-Dollar, um die «Seinfeld»-Wiederholungen von Hulu zu übernehmen. Der neue Streamingdienst Peacock zahlt seiner Schwesterfirma ebenfalls eine halbe Milliarde US-Dollar, um «The Office» anbieten zu können. WarnerMedia überweist an Warner Bros. etwa 425 Millionen US-Dollar, um «Friends» von Netflix abzuwerben.