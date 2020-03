Coronavirus: ProSieben startet zwei tägliche Sondersendungen

TV-News

Allzu viele Details gibt es zu der mit heißer Nadel gestrickten Sendung noch nicht. Sat.1 verlängert am Montag seine Hauptnachrichten - das spielt für «Big Brother»-Fans eine Rolle.

Alle deutschen TV-Sender stampfen in diesen Tagen News-Specials aus dem Boden, sogar die ProSiebenSat.1-Gruppe, die sich grundsätzlich in Sachen Nachrichten nicht als absolut bemüht präsentiert. Nach Sat.1 , das jeden Abend um 19.50 Uhr eine News-Sendung mit der ‚BILD‘ umsetzt, startet nun auch ProSieben ein News-Special. Täglich um 17 und 19.10 Uhr soll die Produktiondie Zuschauer vor den Bildschirmen über die aktuelle Entwicklung informieren.Den Start der Sendung, der schon am Montag erfolgen soll, gab ProSieben am Montagmittag bekannt. Die Sendungen dauern jeweils rund fünf Minuten. Wer sie moderiert, steht noch nicht fest.Sat.1 wird, wie schon erwähnt, um 19.50 Uhr mit Corona-News beginnen - in einer fünf Minuten langen Sendung wird schon über die aktuelle Lage berichtet. Sie entsteht zusammen mit der 'BILD'-Zeitung. Die Hauptnachrichten, also die um 19.55 Uhr startenden, werden im Anschluss verlängert. Das bedeutet: Die Live-Show «Big Brother - Die Entscheidung» beginnt am Montag ausnahmsweise erst um 20.30 Uhr. Das nachfolgende Magazin «akte.», das sich ebenfalls mit dem Coronavirus befassen soll, beginnt um 22.30 Uhr.