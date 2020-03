Corona-Urlaub für CBS News-Mitarbeiter

US-Fernsehen

Aufgrund zwei positiv getesteter Angestellter sind bei CBS die Notfallpläne aktiviert worden.

Die Präsidentin von CBS News, Susan Zirinsky, riet den Mitarbeitern in New York, mindestens zwei Tage lang Home Office zu betreiben, nachdem zwei Mitarbeiter in den Produktionsstätten des Unternehmens positiv auf Coronaviren getestet wurden. Für Mitarbeiter, die mit den Infizierten in Kontakt kamen, gilt eine häusliche Quarantäne von 14 Tagen, so der Vorstand.„Unsere Sendungen werden weitergehen und wir arbeiten mit jedem ausführenden Produzenten und Streaming-Videodienst CBSN zusammen, und jeder hat den besten alternativen Produktionsort zu bestimmen“, so Zirinsky. Die zwei Mitarbeiter, die betroffen sind, arbeiteten an den Sendungen «CBS This Morning» und «60 Minutes».„Wir gehen davon aus, dass die Büros am Montag wiedereröffnet werden. Wir werden in den kommenden Tagen Leitlinien für die Wiedereröffnung des Gebäudes bekannt geben“, so CBS News-Chefin Zirinsky.