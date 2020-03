Erfolgreicher Auftakt des Eventdreiteilers «Unterleuten»

Quotennews

Auch das «heute journal» und ein Actionfilm sorgen im Anschluss weiterhin für starke Quoten im ZDF.

Die dreiteilige Verfilmungdes gleichnamigen Romans von Juli Zeh ist am Montag, Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Der erste Teil der Reihe lockte am Montagabend 6,54 Millionen Neugierige. Der Sender kann sich somit über einen ausgezeichneten Marktanteil von 21,0 Prozent freuen. Für die Geschichte über die Bewohner eines fiktiven Dorfs in Brandenburg interessierten sich außerdem 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährige. Daraus resultierte eine hohe Sehbeteiligung von 9,2 Prozent.Ab 21.50 Uhr lief das, für das noch 4,64 Millionen Menschen auf dem Sender blieben. Der Marktanteil fiel somit nur leicht auf weiterhin starke 17,2 Prozent. Auch bei den jüngeren Fernsehenden interessierten sich 0,76 Millionen Menschen für die tagesaktuellen Themen und verbesserten die Quote damit sogar auf herausragende 10,2 Prozent. Für den Actionfilmab 22.20 Uhr brach das Interesse auf 2,13 Millionen Fernsehzuschauer ein und der Marktanteil ging auf solide 13,9 Prozent zurück. In der jüngeren Gruppe begeisterten sich noch 0,40 Millionen Fans für den Film, woraus eine weiterhin sehr gute Sehbeteiligung von 9,5 Prozent resultierte.In der Woche zuvor wurde ein Teil der Kriminalreihe «Unter anderen Umständen» auf diesem Sendeplatz gezeigt. Hiermit hatte der Sender mit einer Reichweite von 7,20 Millionen Zuschauern noch ein kleines Stückchen mehr Erfolg. Der Kriminalfall ergatterte eine herausragende Quote von 23,3 Prozent. Bei einem Publikum von 0,74 Millionen Jüngeren kam außerdem ein starker Marktanteil von 8,7 Prozent zustande. Somit war «Unterleuten» in dieser Woche in der jüngeren Gruppe sogar noch etwas beliebter.