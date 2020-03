Leichter Quotenzuwachs für «Big Brother» nach Promieinzug

Quotennews

Nach dem Quotendesaster versucht Sat.1 nun, durch den Einzug dreier Promis die Reichweite der Show zu steigern.

Gleich vier neue Bewohner zogen bei der Liveshow am Montagabend in das Haus ein und erhöhten die Zahl der Teilnehmer auf 14. Nach den miesen Quoten der letzten Wochen griff man nun auf Promis zurück, um hoffentlich den Aufwärtssprung zu meistern. Neben nur einem „Normalo“ – einer 40-Jährigen aus Österreich – kamen nämlich drei Kandidaten mit Social-Media-Präsenz hinzu, die die Reichweite der Show anheben sollen. Eingezogen sind nun auch Ex-«Promi Big Brother»- und «DSDS»-Star Menowin Fröhlich, und die «Bachelor»- sowie «Bachelor in Paradise»-Kandidaten Jade Übach und Serkan Yavuz. Der Einzug der vier Neuen verhalf Sat.1 noch nicht zu einem riesigen Quotensprung nach oben, lockte allerdings gegenüber der Woche zuvor etwas mehr Zuschauer zum Sender. 1,17 Millionen Neugierige schalteten ein und steigerten die miesen 3,2 Prozent Marktanteil der vorherigen Woche immerhin auf 3,9 Prozent. In der Zielgruppe gelang ebenfalls eine Verbesserung von schwachen 5,2 auf akzeptable 6,9 Prozent. Hier schauten 0,57 Millionen Interessierte zu. Auch wenn die Werte noch deutlich unter dem Senderschnitt liegen, verhinderte Sat.1 zumindest einen weiteren Absturz der Quoten.Am Vorabend ab 19.00 Uhr lief die Tageszusammenfassung auch ein kleines bisschen besser als in den Wochen zuvor. Die Reichweite wurde von 0,77 auf 0,82 Millionen Fernsehende ausgebaut, wodurch sich die Quote auf weiterhin niedrige 3,1 Prozent erhöhte. Bei den 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen übertraf man den Marktanteil von der allerersten Montagssendung um 0,3 Prozentpunkte und ergatterte akzeptable 6,4 Prozent.Bei sixx hingegen lief «Big Brother – Die Late Night Show» ab 22.15 Uhr mit gewohnt guten Quoten. Mit 0,22 Millionen Interessierten sowie einer starken Sehbeteiligung von 1,3 Prozent übertraf man die Werte der vorherigen Woche. In der Zielgruppe rutschte die Reichweite allerdings von 0,09 auf 0,07 Millionen Zuschauer. Trotzdem waren weiterhin überdurchschnittliche 1,5 Prozent Marktanteil für den Sender drin.