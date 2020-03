Kerner statt Gottschalk: ZDF zeigt am Goldene Kamera-Abend eine Show

TV-News

Somit werden in diesem Jahr im ersten Quartal klar mehr Ausgaben eines Kerner-Ratespiels gelaufen sein als 2019.

«Der Quiz-Champion» - Quoten-Quickie 2017 (6 Ausgaben): 3,74 Mio. Zuschauer ab 3

2018 (5 Ausgaben): 4,00 Mio. Zuschauer ab 3

2019 (4 Ausgaben): 3,91 Mio. Zuschauer ab 3

Eine höhere Dosis vongibt es offensichtlich 2020 im Zweiten. Allein im ersten Quartal wird das Format schon zwei Mal zu sehen gewesen sein. 2019 lief im ersten Quartal überhaupt keine Ausgabe der Show – das ganze Jahr über kam das von Johannes B. Kerner präsentierte Ratespiel auf vier Ausstrahlungen. 2018 waren es ebenfalls vier reguläre Ausgaben – obendrein gab es damals vorerst letztmals eine Promi-Ausgabe.2020 lief die erste Ausgabe nun am vorletzten Februar-Samstag – zudem wird sich Johannes B. Kerner schon vier Wochen später wieder melden, wenn auch eher ungeplant. «Der Quiz-Champion» springt für die wegen des Coronavirus abgesagte «Goldene Kamera» ein.Rate-Spieler treten darin gegen Promis in verschiedenen Kategorien an: Es gilt zu schlagen - Axel Milberg ("Literatur und Sprache"), Wigald Boning ("Erdkunde"), Katrin Müller-Hohenstein ("Sport"), Michael "Bully" Herbig ("Film und Fernsehen") und Ulrich Wickert ("Zeitgeschehen"). «Die Goldene Kamera» soll nun im November nachträglich verliehen werden.