Blanke Körper und brodelnde Begehren: Bei Tele 5 prickelt es wieder

TV-News

Der Privatsender schickt diesen Frühling die vierte Staffel seiner Programmreihe «FSK Sex» auf Sendung.

Bei Tele 5 wird wieder blankgezogen, begehrt und sinnlich gesündigt: Bevor im April der Freitagabend bei Tele 5 wieder «SchleFaZ» gehört , schickt der Privatsender nämlich die vierte Staffel seiner Programmreiheauf Sendung. Unter dieser Dachmarke präsentiert Tele 5 ausgewählte Filme, die sich rund um fleischliche Lust drehen – mal dramatisch, mal nachdenklich, mal kunstvoll, und gelegentlich auch völlig unverblümt.Die Schlagzahl der extra pikanten Filme fällt in Staffel vier allerdings gering aus: Nur einer der acht Filme in der neuen «FSK Sex»-Runde hat keine Jugendfreigabe, nämlich. Die französische Produktion aus dem Jahr 2010 mit der aus Lüttich stammenden Déborah François wurde für den Fernsehsender Canal+ produziert und basiert auf einer Enthüllungs-Autobiografie einer Linguistikstudentin, die als Prostituierte arbeitete. Tele 5 zeigt «Studentin, 19, sucht...» am 13. März ab 0.45 Uhr.Der Rest der «FSK Sex»-Staffel ist ab 16 Jahren freigegeben. Den Anfang macht am 13. März um 22.35 Uhr das Pornografiedrama (nicht zu verwechseln mit einem pornografischen Drama!). Am 20. März laufen im Doppel(22.05 Uhr) und die brasilianische Produktion(0.15 Uhr) über die Abenteuer einer Sex-Bloggerin. Am 27. März stehen(22.25 Uhr) und(0.30 Uhr) auf dem Programm. Die Staffel endet am 3. April mit der Dreiecksgeschichte(22.50 Uhr) und dem erotischen Kostümdrama(0.40 Uhr).