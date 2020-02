Tele 5 gönnt «SchleFaZ» seine längste Frühlingsstaffel

TV-News

Unter anderem kämpfen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten diesen Frühling durch den Kult-Drecksfilm «Troll 2».

Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben aus filmischer Sicht einen absoluten Mist-Frühling vor sich, denn Tele 5 hat für dieses Jahr die längste Frühlingsstaffel in der bisherigen Geschichte vonangekündigt. Ab dem 24. April stürzen sich Kalkofe und Rütten freitagabends ab 22 Uhr in sechs Schrottfilme, die kommentiert und mit speziell gemischten Cocktails begossen werden wollen. Zum Auftakt gibt es die Trashperlezu sehen, die von vielen Filmfans alsMistfilm schlechthin gehandelt wird. Handwerkliche Mängel, eine unsinnige Story und dick aufgetragenes Schauspiel machen es möglich …Für den Tag der Arbeit kündigt Tele 5 wiederum einen italienischen Superheldenfilm an:mit Giovanni Cianfriglia und Gérard Tichy. Sieben Tage später geht es mit Hexen und Untoten weiter, und zwar in. Der Film wartet mit zwei «SchleFaZ»-Stars auf: Laura Gemser aus «Die Todesgöttin des Liebescamps» und Miles O' Keefe aus «Ator 2 – Der Unbesiegbare».Die weiteren Frühlingsstaffel-Filme werden demnächst bekannt gegeben. Oliver Kalkofe kommentiert: "Ein toller Mix zum Staffelauftakt. Vor allem der legendär vergeigte «Troll 2» gilt weltweit als einer der 'besten schlechtesten Filme aller Zeiten', ein Journalist behauptete einst sogar 'Jeder schlechte Film dieser Erde wünscht sich, er wäre «Troll 2»!" Peter Rütten ergänzt: "«Das rote Phantom schlägt zu» ist der kühne Versuch, den ersten «James Bond»-Hype der frühen 60'er, für einen Italo-Superheldenfilm zu nutzen und einen vollmaskierten Wrestler-Geheimagenten mit Superkräften zu entwerfen. Auf wie vielen Ebenen so was schief gehen kann, glaubt man erst, wenn man es sieht."