«Temptation Island» startet zweistellig, TV-Streiche bei ProSieben haben's schwer

Quotennews

Welcher Sender war mit seinem Konkurrenzprogramm zum Bayernspiel erfolgreicher?

Aufgrund der Fußballkonkurrenz waren an diesem Dienstagabend bei den anderen Sendern keine Spitzenquoten zu erwarten. RTL entschied sich für die Ausstrahlung der Sendungund lockte mit diesem Special 2,17 Millionen Neugierige. Ein akzeptabler Marktanteil von 6,9 Prozent wurde damit eingefahren. Die 1,04 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe bescherten dem Sender eine recht solide Sehbeteiligung von 11,5 Prozent. Angesichts der starken Konkurrenz konnte man mit diesen Quoten auf jeden Fall zufrieden sein.ProSieben versuchte sein Glück mit einer Wiederholung der Show, eine Sendung, die die Highlights beispielsweise aus «Prankenstein», «The Big Surprise» und «Circus HalliGalli» zusammenfasst. Der Sender begeisterte damit deutlich weniger Menschen als die Konkurrenzsendung bei RTL und zwar nur 0,62 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf maue 2,5 Prozent. Auch bei den 0,41 Millionen jüngeren Fernsehenden sah es nicht besser aus und man verbuchte eine miese Quote von 5,8 Prozent.RTL startete im Anschluss ab 23.00 Uhr mit einer neuen Staffel von, einer Sendung, in der die Beziehung von vier Paaren auf eine harte Probe gestellt wird. 0,90 Millionen Neugierige schalteten hier ein und fuhren einen unterdurchschnittlichen Marktanteil von 6,0 Prozent ein. Bei einem Publikum von 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam man auf annehmbare 10,5 Prozent. Insgesamt fielen die Quoten somit ähnlich aus wie bei den meisten Folgen der vergangenen Staffel.