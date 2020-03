Trotz Pocher und Wendler: Mälzers «Kitchen Impossible» bleibt zweistellig

Quotennews

Eine neue Folge des Kochwettbewerbs bescherte VOX am Sonntagabend sehr starke Quoten. Unfassbar stark liefen am frühen Sonntagmorgen auch Episoden der True-Crime-Sendung «Medical Detectives».

Ohne Frage: Unschlagbar war am Sonntagabend das RTL-Live-Event «Pocher vs. Wendler» unterwegs – die dreistündige Sendung ließ die sonntags normalerweise überschaubaren RTL-Werte förmlich explodieren. Das hatte zur Folge, dass die über dreistündige-Sendung bei VOX rückläufige Werte zu verzeichnen hatte. Nicht schlimm: Das Tim-Mälzer-Format trug immer noch zur Steigerung des VOX-Senderschnitts bei. Ab 20.15 Uhr kam die Produktion aus dem Hause Endemol Shine Germany nämlich auf starke 10,4 Prozent Marktanteil. Im Schnitt schauten 1,64 Millionen Menschen zu. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor waren noch 1,98 Millionen dabei – damals allerdings hatte man auch nicht das übermäßig starke Gegenprogramm.Bei VOX funktionierte ab 23.40 Uhr auch das Magazin, das noch auf 9,5 Prozent Marktanteil gelangte – rund 770.000 Menschen sahen die bis 0.25 Uhr andauernde Sendung. Das führte VOX zu starken Tagesmarktanteilen; die durchschnittlich am Sonntag bei den Umworbenen gemessene Quote lag bei acht Prozent – Platz zwei für den Kölner Sender hinter RTL.Übrigens: Weiterhin ein echtes Phänomen sind die nächtlichen-Ausstrahlungen. Am ganz frühen Sonntagmorgen knackten diese die 20-Prozent-Marke. Im Detail: Ab 3.40 Uhr wurden 22,9 Prozent gemessen, ab 4.30 Uhr sogar 23,0 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Die Gesamt-Reichweite beider Episoden lag bei 0,53 sowie 0,43 Millionen.